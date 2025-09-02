Tesla, Togg’u Ağustos’ta Geride Bıraktı!

Türkiye’nin Araba Piyasasında Rekabet Kızışıyor

Türkiye’nin otomobil sektöründe önemli bir yarış yaşanıyor. Togg ile Tesla arasındaki karşılaştırmalar yapılırken, Ağustos 2025’te Tesla, sektördeki etkisini iyice artırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos verilerini paylaştı ve bu veriler piyasayı sarstı: Tesla, 8.730 adet satışla en çok satan ikinci marka olarak Togg’un önüne geçti ve satış rakamlarını tam 7 kat artırdı. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında pazar, %12,78 büyüyerek toplam 101.650 adede ulaştı. Otomobil satışları %18,7 artışla 82.215 adete yükselirken, hafif ticari araç satışları ise %6,77 azalarak 19.435 adede düştü.

Tesla, Togg’un Yerini Aldı!

Ağustos ayında Renault, 9.561 adet ile lider konumda bulunuyor. Tesla ise 8.730 adet satışla hemen arkasında ikinci sırayı kaptı. Fiat (5.951 adet), Hyundai (5.249 adet) ve Volkswagen (5.102 adet) markaları takipte. Tesla’nın Model Y ve Model 3 modelleri Türkiye yollarında büyük ilgi görüyor. Togg’un yerli pazar payı %26,9’a düşerken, Tesla’nın başarısı Togg’u adeta gölgede bıraktı. Togg’un bu kadar geride kalması üzücü olsa da, yerli üretim ruhu hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Tesla’nın geniş şarj ağı ve gelişmiş teknolojisi öne çıkarken, Togg’un tasarımı ve yerli üretim avantajı da dikkat çekiyor.

Pazar Büyümeye Devam Ediyor

10 yıllık Ağustos ortalaması verileri, toplam pazarın %60 büyüdüğünü gösteriyor. Otomobiller %70,6 ve hafif ticari araçlar ise %26,8 oranında büyüyor. Segmentlere bakıldığında, C sınıfı araçlar %56 pay ile (366.708 adet) lider konumda. SUV’lar %62,8 pay ile (410.891 adet) popülerliğini artırıyor. Sedanlar %22,1 (144.878 adet) ve hatchback’ler %14,2 (92.716 adet) ile diğer segmentler arasında yer alıyor. Motor tiplerine göre yapılan analizlerde; benzinli araçlar %46,5 (304.618 adet), hibrit araçlar %26,3 (172.366 adet), elektrikli araçlar %18,5 (120.857 adet), dizel araçlar %8 (52.253 adet) ve otogazlı araçlar %0,7 (4.319 adet) olarak sıralanıyor. Elektrikli araç satışları dikkat çekici bir artış gösterdi; 160 kW altı modeller %106,6, üstü ise %285,9 oranında büyüdü. Ocak-Ağustos döneminde pazar, %7,24 artışla 817.345 adede ulaştı. Elektrikli ve hibrit araçlar, yakıt fiyatlarının etkisiyle Türkiye’de yükselmeye devam ediyor.