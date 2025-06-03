Tesla Türkiye’de İndirim Çılgınlığı Başladı

TESLA MODEL Y’LERİNİN SATIŞI VE YENİ RAKİP TOGG

Tesla, kısa bir süre önce yeni nesil Model Y araçlarını ülkemizde satışa sundu. Yüzde 10 oranındaki ÖTV dilimine giren modeller, pazara girdiği gibi tükendi. Diğer taraftan, yüksek ÖTV ile satışa sunulan Model Y Performance ise 3.35 milyon TL’lik fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Ancak, bu konuda acele etmeniz zararlı olabiliyor.

TOGG T10F İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Tesla’nın en büyük rakibi TOGG, yeni modeli T10F için geri sayım yapıyor. Fakat TOGG T10F ile ilgili bazı problemler söz konusu. TOGG T10F’nın birkaç farklı versiyonla piyasaya çıkması planlanıyor. Bu versiyonların tamamının yüzde 10’luk ÖTV diliminde olacağı düşünülüyor. Ancak, maliyet fiyatları bu beklentiyi karşılayacak durumda değil.