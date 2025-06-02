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Tesla Türkiye’de ÖTV İle Satış Yapıyor

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TESLA’NIN YENİ MODEL Y’LERİ SATIŞTA

Tesla, ülkemizde yeni nesil Model Y’leri satışa sunarak dikkatleri üzerine çekti. Yüzde 10’luk ÖTV dilimine giren modeller, piyasaya çıktığı anda tükendi. Bunun dışında, yüksek ÖTV ile satışa sunulan Model Y Performance ise 3.35 milyon TL’lik fiyatıyla müşterilerini bekliyor. Ancak bu konuda acele etmek, alıcılar için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

TOGG T10F İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Tesla’nın en büyük rakibi TOGG, yeni modeli T10F için geri sayımı başlattı. Ancak T10F ile ilgili bazı sorunlar mevcut. TOGG T10F, farklı versiyonlarla piyasaya sürülmesi planlanıyor. Beklentiye göre, bu versiyonların hepsi yüzde 10’luk ÖTV dilimine tabi olacak. Ancak, mevcut maliyet fiyatları bu durumun gerçekleşmesine imkan tanımıyor.

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