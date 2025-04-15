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Tevfik Yamantürk’ten Sert Yanıt: “İstifa Etmem!”

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BEŞİKTAŞ CAMIASI OLAYLA ÇALKALANIYOR

Beşiktaş camiası, Divan Kurulu Toplantısı’nda yaşanan bir olayla sarsıldı. İddiaya göre, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat’a yumruk attı. Bu durum, Beşiktaş taraftarları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Kulüp yönetimi, olayla ilgili bir soruşturma başlattığını açıkladı.

YAMANTÜRK’TEN İSTİFA TEPKİSİ

TV 100’e açıklama yapan Tevfik Yamantürk, ona yönelik istifa çağrılarına açıkça yanıt verdi. “Asla istifa etmeyeceğim. İstifayı gerektiren bir şey yapmadım,” diyen Yamantürk, görev süresinin sona ermesine 6 ay kaldığını ve 15 Eylül’e kadar görevine devam edeceğini belirtti. Ayrıca, ihraç edilmesini beklemediğini ve bunun için hiçbir sebebi olmadığını ifade etti. “Beşiktaş’ın hakkını koruduğum için istifa edeceksem, Beşiktaş’ın hakkını savunacak kimse kalmaz,” diye ekleyen Yamantürk, eski başkan Hasan Arat’a sert eleştiriler yöneltti. “Ben 100 milyon euronun hesabını soruyorum. Hasan Arat bunun hesabını vermeli ve kulüpten ihraç edilmelidir,” şeklinde konuştu.

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