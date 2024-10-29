Texas’ta Türk Derneğinden Önemli İlan

CUMHURİYET KUTLAMALARI

Texas’taki Türk topluluğunu temsil eden “Turkish Society of Texas (TURKSOTX)” derneği, Cumhuriyet’in 101. yılı şerefine bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdi. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı bir ortamda gerçekleşti. Sanatçılar Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası gece boyunca sahne aldı. Ayrıca, dansçılar tarafından harmandalı ve zeybek gösterisi sunuldu. Geceye damgasını vuran anlardan biri, ilkokul öğrencisi Anastasia Nassar’ın İstiklal Marşı’nın tüm mısralarını ezbere okuması oldu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜNÜ İLANI

Etkinliğe katılan Plano Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim tarihini kentte “Türkiye Cumhuriyeti Günü” olarak ilan ettiğini açıkladı. Muns’un imzasıyla yayımlanan deklarasyonda, Türk-Amerikan topluluğunun Plano’nun çeşitliliğinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Deklarasyonda, “Ben, Plano Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim salı gününü, Plano’da Türkiye Cumhuriyeti Günü olarak ilan ediyor ve bu vesileyle tüm vatandaşları bu yüzyıllık yıl dönümünü kutlamak üzere bana ve Plano Belediye Meclisi’ne katılmaya davet ediyorum.” ifadesi yer aldı.