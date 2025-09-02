TFF, 1. Lig 20, 2. Lig 36

TAKIM SAYISI DEĞİŞİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig ve 2. Lig’deki takım sayısında değişiklik yapıyor. Gelecek sezon 1. Lig’de 20 takım mücadele ederken, 2. Lig ise 36 takımdan oluşacak.

DUYURULAR VE YENİ DÜZENLEMELER

TFF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerimizin görüşleri neticesinde bu sezon 1. Lig’den düşen ve Nesine 2. Lig’den çıkan takım sayılarında değişikliğe gidilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda; 2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan 1. Lig’den düşen takım sayısı 5’ten 4’e düşürülmüştür. 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig’den 1. Lig’e yükselen takım sayısı da 3’ten 4’e çıkarılmıştır. Yükselecek olan 4 takımdan 2’si doğrudan, 2’si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecektir. Statülerde yapılan değişiklik sonrası 1. Lig gelecek sezon 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonrası katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu değişikliğin Türk futboluna ve kulüplerimize hayırlı olmasını dileriz.” şeklinde ifadeler yer aldı.