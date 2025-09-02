TFF, 1. Lig ve 2. Lig’de Takım Sayısını Değiştirdi

TAKIM SAYILARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig ve 2. Lig’deki takım sayılarının değişeceğini açıkladı. Bu düzenlemeye göre, gelecek sezon 1. Lig’de mücadele eden takım sayısı 18’den 20’ye yükselecek. Öte yandan, 2. Lig ise 38 takım yerine 36 takımdan oluşacak.

DUYURU VE DETAYLAR

TFF, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerimizin görüşleri neticesinde bu sezon 1. Lig’den düşen ve Nesine 2. Lig’den çıkan takım sayılarında değişikliğe gidilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda; 2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan 1. Lig’den düşen takım sayısı 5’ten 4’e düşürülmüştür. 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig’den 1. Lig’e yükselen takım sayısı da 3’ten 4’e çıkarılmıştır. Yükselecek olan 4 takımdan 2’si doğrudan, 2’si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecektir.” Yapılan değişikliklerden sonra, 1. Lig’in gelecekteki sezonları 18’den 20’ye, Nesine 2. Lig’in ise 38’den 36 takıma indirileceği bilgisini paylaştı. TFF, bu değerlendirmelerin Türk futboluna ve kulüplerine önemli katkı sağlamasını umuyor.