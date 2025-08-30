Spor

TFF, 2025-26 Sezonu’na M.A. Yılmaz Adını Verdi

TRABZONSPOR’UN EFSANE BAŞKANININ ADI SÜPER LİG’DE YAŞATILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 2025-26 sezonunun adının Trabzonspor’un unutulmaz başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a verileceğini açıkladı. TFF’nin yaptığı bilgilendirmede, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların ‘2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’ olarak oynatılmasına karar vermiştir.” ifadelerine yer verildi.

MEHMET ALİ YILMAZ’IN ÖNEMİ VE KATKILARI

Açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz’ın Türk sporuna sağladığı katkılar hakkında şu bilgiler verildi: “Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştu.” Yılmaz, Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre bu görevi üstlenen isim olmuş, onursal başkanlığa da seçilmiştir. Onun başkanlığı döneminde Trabzonspor, birer kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazanmıştır.

Açıklama, “Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.” şeklinde sona erdi.

