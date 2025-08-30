TFF, 2025-26 Sezonu’na Mehmet Ali Yılmaz Adını Verdi

TRABZONSPOR’UN EFSANE BAŞKANI YILMAZ’IN ADI SÜPER LİG’DE YAŞATILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-26 sezonunda Süper Lig’in adını Trabzonspor’un efsanevi başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a vereceğini açıkladı. TFF’nin resmi açıklamasında şöyle denildi: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların ‘2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’ olarak oynatılmasına karar vermiştir.”

MEHMET ALİ YILMAZ’IN SPOR HAYATINA KATKILARI

Açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz’ın Türk sporuna yaptığı önemli katkılar hakkında bilgi verildi. “Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştur. Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre bu görevi üstlenen isim olan Yılmaz, onursal başkanlığa da seçilmiştir.”

Açıklama, “Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.” ifadeleriyle sona erdi.