TFF, 2025-26 Süper Lig’e M.A. Yılmaz’ı Atadı

TFF’DEN TRABZONSPOR’A ÖNEMLİ DUYURU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 2025-26 sezonuna, Trabzonspor’un efsane başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın adının verileceğini açıkladı. TFF’nin yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların ‘2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’ olarak oynatılmasına karar vermiştir.” ifadelerine yer verildi.

MEHMET ALİ YILMAZ’IN ÖNEMİ

Açıklamada Mehmet Ali Yılmaz’ın Türk sporuna yaptığı katkılar aktarıldı: “Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti.” İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yürüten Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış ve futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştu. Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yapan Yılmaz, kulüpte en uzun süre bu görevi üstlenen kişi olarak onursal başkanlığa da layık görülmüştü. Geçmişte Yılmaz’ın başkanlığı döneminde Trabzonspor, bir kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazanmıştı.

Açıklama, “Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.” sözleriyle son buldu.