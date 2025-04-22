TFF, 32. Haftanın VAR Kayıtlarını Yayınladı

VAR KAYITLARI YAYIMLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 32. haftasında gerçekleştirilen 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını ses ve görüntülü olarak Youtube hesabından paylaştı.

MAÇLARDA ALINAN ÖNEMLİ KARARLAR

Hatayspor – Konyaspor karşılaşmasının 14. dakikasında, ev sahibi takımın attığı gol sonrası hakem Halil Umut Meler’e inceleme önerisi yapıldı. VAR monitörüne giden Meler, pozisyonun başlangıcında Bilal Boutobba’nın elle oynadığını belirleyerek golü iptal etti.

Galatasaray – Bodrum FK maçının 42. dakikasında Gabriel Sara ceza sahasında yere düştü ve hakem Mehmet Türkmen, penaltı kararı verdi. Ancak VAR’dan gelen öneri üzerine pozisyonu izleyen Türkmen, “21 numaralı oyuncu topla oynuyor. Açıkça bu faul değil. Doğru bir müdahale” açıklamasıyla penaltıyı iptal etti.

Kasımpaşa – Sivasspor mücadelesinde 37. dakikada, Kasımpaşa ceza sahasında hakem Ali Şansalan’a penaltı itirazında bulunuldu. VAR uyarısı sonrası Şansalan, Opoku’nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle Sivasspor lehine penaltı kararı verdi. Ayrıca, maçın 90+5. dakikasında, Kasımpaşalı oyuncu Fall’ın Uğur Çiftçi tarafından düşürülmesi nedeniyle bir kez daha penaltı kararı verildi.

BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇINDAKİ GÖRÜŞMELER

Başakşehir – Gaziantep FK müsabakasının 24. dakikasında, Başakşehir’in Yusuf Sarı ile bulduğu gol, VAR tarafından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 37. dakikada ise Crespo ceza sahasında yerde kaldı ve Başakşehir, penaltı bekledi. VAR’nın inceleme önerisi sonrası, Ogün Özçiçek’in Crespo’ya temas ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi.

FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MÜSABAKASINDA PENALTI KARARI

Fenerbahçe – Kayserispor karşılaşmasının 76. dakikasında, hakem Oğuzhan Çakır, VAR’dan potansiyel penaltı incelemesi önerisi aldı. VAR, topa ilk vuran kişinin hücum oyuncusu olduğunu belirtirken, Çakır, “Tamam, gördüm. Penaltı vereceğim, kart yok” diyerek sahaya döndü ve Gökhan Sazdağı’nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.