Spor

TFF Açıklaması: 14+2 Olacak Mı?

tff-aciklamasi-14-2-olacak-mi

MEVCUT YABANCI SINIRI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı futbolcu sınırı ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” dedi.

KULÜPLERİN TALEPLERİ NELER?

Kulüplerin A takım listesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu olmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer bazı Süper Lig takımları, mevcut 12 + 2 kuralının 12 + 2 + 2 şeklinde değiştirilmesini istiyor. Ancak, bazı Süper Lig ekipleri “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” şeklinde görüş belirtiyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Beyaz Saray Fotoğrafı: Gerçek mi Sahte?

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Gündem

Araç Kamerası Fiyatları 1500-25000 Lira

C sınıfı araçlara, Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca, kamera ve kayıt cihazı takılması zorunlu hale getirildi. Araç içi kameraların ortalama maliyetinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.