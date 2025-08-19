TFF Açıklaması: 14+2 Olacak Mı?

MEVCUT YABANCI SINIRI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı futbolcu sınırı ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Otyakmaz, “Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum.” dedi.

KULÜPLERİN TALEPLERİ NELER?

Kulüplerin A takım listesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu olmayan en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer bazı Süper Lig takımları, mevcut 12 + 2 kuralının 12 + 2 + 2 şeklinde değiştirilmesini istiyor. Ancak, bazı Süper Lig ekipleri “Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz.” şeklinde görüş belirtiyor.