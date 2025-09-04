TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: “Vatan Hainidir!”

HACIOSMANOĞLU’NDAN SERT TEPKİ

Milli takım oyuncuları arasında yaşandığı iddia edilen sorunlara yönelik sert bir yanıt veren Hacıosmanoğlu, “Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!” diye konuştu.

PİYASALARIN BOZULMASI VATAN HAİNLİĞİDİR

Hacıosmanoğlu, önemli bir maç öncesinde yayılan spekülasyonların milli takımın birlikteliğini zedelemeyi amaçladığını ifade ederek, “Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!” dedi.

GALİBİYET TAKIMA MORAL VERDİ

A Milli Takım, Tiflis’te gerçekleşen maçta Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-2 galip gelerek gruptaki ilk maçında 3 puanı kazandı. Takım, 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.