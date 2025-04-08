TFF Cezayı Açıkladı: Barış Ve Kerem

CENAZA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’ın cezasını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a 1’er resmi müsabakadan men cezası veriliyor. Ayrıca, her iki futbolcuya 58 bin 500 TL para cezası uygulanıyor.

TARAFTAR CEZALARI

Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 168 bin TL para cezasına çarptırılıyor. Ek olarak, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler yüzünden 54 bin TL daha ceza alıyor.