TFF’den Açıklama! Elazığspor-Maç İptal

İKİNCİ LİG YÜKSELME PLAY-OFF KARŞILAŞMASI

Elazığspor, dün akşam Elazığ Atatürk Stadyumu’nda 2. Lig yükselme play-off mücadelesinde Vanspor FK’yı ağırladı. Saat 20.00’de başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti. Karşılaşmanın 2’nci yarısında, 56’ıncı dakikada yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına tribünlerden atılan bir yabancı cisim isabet etti. Bunun üzerine Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitmeyi tercih etti. Bir süre sonra futbolcular da soyunma odalarına geçti ve bu sırada stadyum tribünleri boşaltıldı. Daha sonra maçın tatil edildiği bildirildi.

MAÇLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Elazığspor ile Vanspor FK arasındaki karşılaşma hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Elazığspor-Vanspor FK maçı hepimizi üzdü. 4. Hakem, maça devam edileceğini düşündü. Ancak kafasından yaralanan yan hakem, saygınlık hissi ve baş dönmesi yaşadığı için karşılaşma iptal oldu. Artık hükmüne doğru giden bir süreç var. Futbolumuza hiç yakışmayan bir olay yaşandı. Tekrarı olmaması için gerekli adımları atacağız.”