TFF’den Elazığspor-Vanspor FK Açıklaması! Ne Olacak?

MAÇTAN BÜYÜK SAKATLIK OLDU

Elazığspor, dün akşam Elazığ Atatürk Stadyumu’nda Vanspor FK ile 2. Lig yükselme play-off karşılaşması gerçekleştirdi. Maç saat 20.00’da başladı ve Ümit Öztürk düdük çaldı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında 56’ncı dakikada, yardımcı hakem Murat Temel, tribünden atılan yabancı bir cisimle kafasından yaralandı. Bu olayın ardından, hakem Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına yöneldi. Sonrasında futbolcular da aynı şekilde soyunma odasına geçti ve bu esnada tribünler boşaltıldı. Böylece maçın tatil edildiği açıklandı.

MECNUN OTYAKMAZ’DAN DEĞERLENDİRME

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Elazığspor ile Vanspor FK arasında yaşanan olaylarla ilgili olarak açıklamalar yaptı: “Elazığspor-Vanspor FK maçı hepimizi üzdü. 4. Hakem yana geçip maça devam edilecekti. Ancak kafasından yaralanan yan hakem, saygınlık hissi ve baş dönmesi yaşadığı için iptal oldu. Artık hükmene doğru giden bir süreç var. Futbolumuza hiç yakışmayan bir olay yaşandı. Tekrarı olmaması için hareket edeceğiz.”