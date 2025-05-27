TFF’den Elazığspor-Vanspor FK Maçı Açıklaması

MAÇ TARTIŞMALI OLAYLARLA İLERLEDİ

Elazığspor, 2. Lig yükselme play-off karşılaşmasında, Elazığ Atatürk Stadyumu’nda Vanspor FK’yı ağırladı. Saat 20.00’da başlayan maçı yönetmekte olan hakem Ümit Öztürk, önemli bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında, 56’ncı dakikada yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına tribünden atılan bir yabancı cisim isabet etti. Bunun üzerine Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitme kararı aldı. Daha sonrasında futbolcular da soyunma odalarına geçti ve bu süreçte tribünler boşaltıldı. Maçın tatil edileceği duyuruldu.

FEDERASYONDAN YETKİLİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Elazığspor ile Vanspor FK arasındaki maçla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, “Elazığspor-Vanspor FK maçı hepimizi üzdü. Dördüncü hakem maça devam edilmesi için bir adım atmayı planlıyordu. Ancak, yardımcı hakemin kafasından yaralanması, onun saygınlık hissini etkilemiş ve baş dönmesi yaşamasına sebep olmuştur. Bu yüzden maç iptal oldu. Artık bu olayla ilgili süreç ilerlemeye başlayacak. Futbolumuza asla yakışmayan bu durum için gerekli adımları atacağız” diyerek durumu değerlendiriyor.