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TFF’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye Sağduyu Çağrısı

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DERTLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DAVET

Süper Lig’in 25. haftası son derece önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Galatasaray, Okan Buruk’un yönetiminde, ve Fenerbahçe ise Jose Mourinho’nun çalıştırıcılığında derbi karşılaşmasında bir araya gelecek. Ezeli rakipler, 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde mücadele edecek. Bu büyük karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı.

SAĞDUYU KARARINI ALMAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a dostluk ve kardeşlik atmosferine katkıda bulunmak amacıyla Riva’da bir araya gelmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada şunlar belirtildi: “Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa’daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı ve centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.”

ÖRNEK BİR MÜSABAKA DİLENCİSİ

Hacıosmanoğlu, bu çerçevede iki kulübün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’te Riva’da buluşmaya davet ederek, Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ettiklerini belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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