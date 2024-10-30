TFF’den Kulüplere Yanlış Uygulama Uyarısı

TFF AÇIKLAMASI: SORUNLARIN ÜSTÜ KAPANAMAZ

TFF, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, futbol camialarının başkanlarıyla gerçekleştirdikleri toplantılarda alınan ortak kararların hayata geçirilmediğini ve bunun futbolun kardeşlik iklimine zarar verdiğini ifade etti. TFF’nin açıklamasında; “Seçildiğimiz günden bu yana, futbol ailesinin tüm üyeleriyle iletişimde olup, futbol ortamında adalet ve kardeşlik iklimini oluşturmak için hassasiyetle çalışıyoruz. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak futbolun sorunlarını çözmek adına iyi niyetle yaklaştıkça, bu iyi niyetimize karşı zaman zaman uyumsuz ve destekleyici olmayan tutumlarla karşılaştığımızı görüyoruz.” denildi.

KARARLAR UYGULANMIYOR

Açıklamada, futbolun temel sorunlarının üstünün kapatılması ve yüzeysel çekişmelerin futbolun marka değerini aşağı çekebileceği hatırlatıldı. Kulüp başkanlarıyla yapılan toplantılarda ortak kararlar alındığı ancak bu kararların uygulanmadığı ifade edilerek; “Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortak kararlar alsak da bu kararların uygulanmadığını ve ortaya koyulan ilkelere sadık kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz.” vurgusu yapıldı. TFF, Türkiye futbolunun lokomotifi olan kulüplerin, kendi taraftarları ve camiaları için sorumlulukları farklı yerlere kaydırarak futboldaki kardeşlik iklimine zarar verdiğini belirtti.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

TFF, kamuoyuna yapılan açıklamaların belli kazanımlar elde etmeye yardımcı olmayacağını ve mevcut dönemin geçmişte kaldığını belirtti. Bu yeni dönemde “temiz bir sayfa açıldığını” ifade eden TFF, mevcut yönetimlerinin futbolun sorunlarını yakından tanıdığını ve bu sorunlarla mücadele etmiş bir yapıdan geldiğini söyledi. TFF’nin açıklamasında, yılların birikimiyle oluşan sorunların çözülebileceğine dair kamuoyunda oluşan inanç ve umudun, bu dönemde en üst seviyeye ulaştığına dikkat çekildi.

TFF, karşılıklı eleştirilerin ve tartışmaların kimseye fayda sağlamadığını hatırlatarak, kulüplerin birbirleriyle rekabet ederken kalıcı değerlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. “Yola çıkarken Türk futbolunda adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir yönetim olacağımızı ve tüm gücümüzle bunun için samimiyetle çalışacağımızı söyledik.” diyerek, futbol ailesinin tüm paydaşlarıyla el birliği içinde sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekliliği üzerinde durdu.