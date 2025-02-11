TFF’den Vanspor ve İnegölspor’a Ceza

CEZA ALAN KULÜPLER

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Nesine 2. Lig’deki ekipler Artı Değer Vanspor ile İnegölspor’a 3’er puan silme cezası uyguladı. TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu kulüp lisans süreci tamamlandı. SGK ve vergi borçları için yapılandırma başvurularını belirtilen süre içinde sunmayan Artı Değer Vanspor ve İnegölspor, bu ceza ile karşılaştı.

ULUSAL LİSANS ALAN KULÜPLER

Eksikliklerini gideren Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor ve Serik Belediyespor, ulusal lisans aldı. Böylece, 2024-2025 sezonunda Türkiye’deki en üst üç ligde yer alan kulüplerden 11’i UEFA lisansı, 49’u ise ulusal lisans aldı.

KADIN FUTBOLUNDA UEFA LİSANSI

Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden kulüplerden 3’üne UEFA lisansı verilmesi uygun görüldü. Bu gelişmeler, Türkiye futbolu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.