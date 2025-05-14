Spor

TFF’den Yabancı Oyuncu Kuralı Revize

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YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 Sezonu için Trendyol Süper Lig futbolcu uygunluğu konusunda önemli bir revizyon yapıyor. Bu revizyona göre, 2025-2026 sezonunda sözleşme imzalamış ve A Takım Listesine yazılmış olan 2003 yılı içinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular, eğer 1 sezondan daha uzun süreli sözleşme imzalarsa, 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine dahil olabiliyor.

KULÜPLERİN YABANCI FUTBOLCU KONTENJANI

Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazma hakkına sahip oluyor. Bu 14 futbolcudan 12’si için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Ancak, en az 2 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması şartı aranıyor.

2026–27 sezonunda ise bu kurallar değişiyor. Yeni düzenlemeye göre, kulüplerin en az 4 yabancı futbolcusunun 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. Bu değişiklikler, ligdeki yaş ve yabancı oyuncu dengesini sağlama amaçlıyor.

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