Spor

TFF Derbi Hakemi İçin Tarih Belirledi

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BEŞİKTAŞ – GALATASARAY DERBİSİNİN HEYECANI

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş ve Galatasaray derbisi öncesinde, hangi hakemin maçı yöneteceği henüz kesinleşmedi. Beşiktaş yönetimi, karşılaşmanın bir yabancı hakem tarafından yönetilmesini talep ediyor.

HAKEM KONUSUNDA AÇIKLAMA

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ekol TV’ye verdiği demeçte, “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız” sözleriyle, kararın milli aranın ardından alınacağını belirtti.

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