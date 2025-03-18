Spor

TFF Derbi Hakemi İçin Tarih Belirledi

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BEŞİKTAŞ – GALATASARAY DERBİSİNE HANGİ HAKEM ATANACAK?

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hangi hakem tarafından yönetileceği henüz belirlenmedi. Beşiktaş, bu önemli karşılaşmayı yabancı hakemin yönetmesini talep etti.

YABANCI HAKEM KONUSU MİLLİ ARANIN SONRASI GÖRÜŞÜLECEK

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV üzerinden yaptığı açıklamada, yabancı hakem durumuyla ilgili kararın milli aranın ardından verileceğini duyurdu. Kavak, “Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız.” sözleriyle konunun önemine dikkat çekti.

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