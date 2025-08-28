TFF, FIFA’nın Puan Silme Cezasını Duyurdu

FIFA’NDAN YENİ MALATYASPOR’A CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’nın aldığı bir kararı duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi. TFF’nin açıklamasında, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesine yer verildi.

DAHA ÖNCE DE CEZA VERİLMİŞTİ

FIFA, bir hafta önce de Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası uygulamıştı. Bu durum, kulüp için önemli bir sorun teşkil ediyor ve ligdeki durumunu etkileyebiliyor.