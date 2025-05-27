TFF, Gökhan Gönül’ün Ayrıldığını Duyurdu

GÖKHAN GÖNÜL, ÜMİT MİLLİ TAKIM’DAN AYRILIYOR

TFF, Gökhan Gönül’ün kariyerinde yeni bir sayfa açma isteği nedeniyle Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Millî Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran Gökhan Gönül’e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.” denildi.

GÖKHAN GÖNÜL’DEN TEŞEKKÜRLER

2024 Ocak ayından bu yana Ümit Milli Takımda bulunan Gökhan Gönül, genç milli takımların bir parçası olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Gökhan Gönül, “Milli forma kutsaldır. A Millî Takım’da yıllarca ter döktüm. Futbolculuğum bitince de Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında genç arkadaşlarıma yardımcı olma fırsatı verildi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının Ocak ayında yardımcı antrenör olarak başladığım, 2024 Eylül ayından bu yana da teknik direktör olarak sürdürdüğüm görevim burada sona eriyor. Ay-Yıldızlı forma altında çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Elde ettiğim tecrübeler yeni kariyerimde bana ışık tutacak” dedi. Ayrıca, kariyer yolculuğuna kulüp deneyimlerini eklemek ve bilgi birikimini artırmak istediğini ifade etti. Gökhan Gönül, sağladığı fırsatlar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu’na, birlikte çalıştığı tüm ekip arkadaşlarına, öğrencilerine ve TFF çalışanlarına teşekkür etti.