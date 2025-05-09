TFF, Süper Kupa 4 Takımla Oynanacak

4 TAKIMLI TURKCELL SÜPER KUPA DÜZENLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 sezonu için Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 4 takım ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Federasyondan gelen bilgilere göre, bu organizasyon tarafsız sahada ve tek maç eleme sistemiyle düzenlenecek. Yarı final mücadelelerinde ise, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin yanı sıra, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisinin karşılaşacağı belirtildi.

GALATASARAY’IN DURUMU VE SÜPER LİG ÜÇÜNCÜSÜ

TFF, Galatasaray’ın 2023-2024 sezonunda hem Süper Lig’de ilk iki sırayı garantilemiş olmasına hem de Ziraat Türkiye Kupası finaline yükselmesine dayanarak, Trendyol Süper Lig’i 3. sırada bitiren takımın da bu organizasyona katılacağını vurguladı. Ayrıca, sezon öncesinde takımların UEFA eleme karşılaşmaları dikkate alınarak, Turkcell Süper Kupa’nın 2026 yılının ocak ayında yapılacağı duyuruldu.

EŞLEŞMELERİN BELİRLENMESİ

Turkcell Süper Kupa’da, lig sıralaması ve kupada elde edilecek sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler şu şekilde gerçekleşecek: Eğer lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, yarı finalde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisi ile de lig üçüncüsü karşılaşacak. Eğer lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda lig şampiyonu, lig üçüncüsü ile; Türkiye Kupası şampiyonu da lig ikincisi ile eşleşecek. Lig ikincisi ile Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile de lig üçüncüsü eşleşecek. Son olarak, lig ikincisi ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda, lig şampiyonu Türkiye Kupası finalisti ile, Türkiye Kupası şampiyonu da lig üçüncüsüyle karşılaşacak.