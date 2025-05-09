TFF, Süper Kupa’da 4 takım oynayacak

TFF’DEN YENİ UYGULAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 4 takım ile gerçekleştirileceğini açıkladı. TFF’nin yaptığı duyuruda, organizasyonun tarafsız bir sahada tek maç eleme usulü ile yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, yarı finalde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisinin karşılaşacağı ifade edildi.

SÜPER LİG ÜÇÜNCÜSÜ DE YER ALACAK

TFF, Galatasaray’ın ligi ilk iki sırada bitirmesi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi sebebiyle Trendyol Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan takımın da organizasyonda yer alacağını belirtti. Federasyon, takımların sezon başlangıcında oynayacakları UEFA eleme maçlarının dikkate alınarak, Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 2026 yılının ocak ayında yapılacağını duyurdu.

EŞLEŞMELERDE DEĞİŞİKLİKLER

Turkcell Süper Kupa’da, lig sıralaması ve kupa finalinde elde edilecek sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler şu şekilde olacak: Eğer lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, yarı finalde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti karşılaşacak. Lig ikincisi ile lig üçüncüsü de yarı finalde mücadele edecek. Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda, lig şampiyonu ile lig üçüncüsü, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisi eşleşecek. Eğer lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, lig şampiyonu Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig üçüncüsü karşı karşıya gelecek. Lig ikincisi ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde ise, lig şampiyonu Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig üçüncüsü yarı finalde mücadele edecek.