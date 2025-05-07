TFF, Süper Lig 34. hafta VAR’ı paylaştı

SÜPER LİG’DE VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 34. hafta mücadelelerine ait VAR kayıtlarını publike etti. Galatasaray ile Sivasspor arasındaki karşılaşmada Sivasspor’un iptal edilen golü ile ilgili detaylar kayıtlarda yer aldı.

Sivasspor’un iptal edilen golü üzerine yapılan VAR görüşmesinde, kayıtlar şöyle ilerliyor: VAR hakemi, Ozan Ergün’e “Ekranı göster.” diyerek yanıt veriyor. Ozan Ergün, “Monitöre geliyorum, doğru mu?” diye soruyor. VAR hakemi de “Evet. Monitöre git. Sana göstereceğim.” şeklinde yanıt veriyor. Ardından, “Mertens görüyorsun, topa ilk dokunan Mertens. Bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Görüyorsun. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok. Mertens’in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?” açıklaması yapılıyor. Ozan Ergün, “Evet. Serbest vuruş ile başlayacağım.” demesiyle VAR süreci sona eriyor.