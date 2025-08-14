TFF, Süper Lig’de Üç Maçı Erteledi

MAÇLARIN ERTELENDİĞİ DUYURULDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı. TFF’nin yaptığı açıklamada, “UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig’in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur” ifadesine yer verildi. Bu açıklama doğrultusunda, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları incelendi ve Süper Lig’in 3. haftası için planlanan bu üç karşılaşma Federasyon tarafından ileri bir tarihe alındı.

ERTELENEN MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLACAK

Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair tarihlerinin daha sonra kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in Benfica ekibiyle karşılaşacağı Kocaelispor maçının, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da yapılacağı ve sarı-lacivertli kulübün bu maçın ertelenmesi için herhangi bir talepte bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

Ayrıca, Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları da açıklandı. TFF’nin bildirdiğine göre, 3. ve 4. haftanın maç programı şu şekilde belirlenmiştir:

3. HAFTA

22 Ağustos 2025 Cuma: 21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe

23 Ağustos 2025 Cumartesi: 21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor

24 Ağustos 2025 Pazar: 19.00 Trabzonspor-Antalyaspor

21.30 Kayserispor-Galatasaray

Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

Rizespor-Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos 2025 Pazartesi: 21.30 Eyüpspor-Alanyaspor

4. HAFTA

29 Ağustos 2025 Cuma 21.30 Göztepe-Konyaspor

30 Ağustos 2025 Cumartesi: 19.00 Kocaelispor-Kayserispor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray-Rizespor

31 Ağustos 2025 Pazar: 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

19.00 Başakşehir-Eyüpspor

21.30 Trabzonspor-Samsunspor

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş