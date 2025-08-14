TFF, Süper Lig’de Üç Maçı Erteledi

MAÇLARIN ERTELENDİĞİ DUYURULDU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı. TFF’nin yaptığı açıklamada, “UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig’in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur” ifadesine yer verildi. Bu açıklama doğrultusunda, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları incelendi ve Süper Lig’in 3. haftası için planlanan bu üç karşılaşma Federasyon tarafından ileri bir tarihe alındı.
ERTELENEN MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLACAK
Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair tarihlerinin daha sonra kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in Benfica ekibiyle karşılaşacağı Kocaelispor maçının, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da yapılacağı ve sarı-lacivertli kulübün bu maçın ertelenmesi için herhangi bir talepte bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.
HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI
Ayrıca, Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları da açıklandı. TFF’nin bildirdiğine göre, 3. ve 4. haftanın maç programı şu şekilde belirlenmiştir:
3. HAFTA
22 Ağustos 2025 Cuma: 21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe
23 Ağustos 2025 Cumartesi: 21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor
24 Ağustos 2025 Pazar: 19.00 Trabzonspor-Antalyaspor
21.30 Kayserispor-Galatasaray
Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi
Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi
Rizespor-Başakşehir: Ertelendi
25 Ağustos 2025 Pazartesi: 21.30 Eyüpspor-Alanyaspor
4. HAFTA
29 Ağustos 2025 Cuma 21.30 Göztepe-Konyaspor
30 Ağustos 2025 Cumartesi: 19.00 Kocaelispor-Kayserispor
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK
21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
21.30 Galatasaray-Rizespor
31 Ağustos 2025 Pazar: 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19.00 Başakşehir-Eyüpspor
21.30 Trabzonspor-Samsunspor
21.30 Alanyaspor-Beşiktaş