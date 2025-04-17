TFF Takım Sayısını Değiştirdi!

TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alındı. Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takım ile play-off oynanırken, COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği’nin düşmenin kaldırılmasına ilişkin ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulaması sona erdi. 2020-2021 sezonunda ise profesyonel liglerdeki takım sayısı 145’e çıktı.

HEDEF TAKIM SAYISINI DÜŞÜRTMEK

2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig ve diğer liglerde kademeli olarak takım sayısını azaltma hedefi bulundu. Ancak 2023’te yaşanan deprem felaketi sebebiyle etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edildi ve planlanan sayı hedefine ulaşılamadı. Kulüp gelirlerini artırmak ve daha rekabetçi bir ortam sağlamak amacıyla 2025-2026 sezonunda profesyonel liglerde yarışacak takım sayısının 139 olması planlanıyor.

TAKIM SAYISI KAMUOYUNA DUYURULDU

Mevcut 139 profesyonel takım sayısının, belirlenen sezonlara ait düşme ve çıkma istatistikleri dikkate alınarak 120’ye düşürülmesi hedefleniyor. Bu planla birlikte, Türk futbolunun daha sağlıklı bir rekabete girmesi amaçlanıyor.