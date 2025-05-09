TFF, Transfer Dönemi Tarihlerini Açıkladı

TRANSFER DÖNEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2025-2026 sezonuna ait transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi.

YAZ TRANSFERİ TARİHİ

TFF’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, yaz transfer dönemi (Birinci Transfer ve Tescil Dönemi), 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2025’te sona erecek. Bu süreçte kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için yeni oyuncu transferlerini gerçekleştirebilecek.

KIS TRANSFER DÖNEMİ

Kış transfer dönemi (İkinci Transfer ve Tescil Dönemi) ise 5 Ocak 2026’da başlayacak ve 10 Şubat 2026’da sona erecek. Bu tarihler arasında takımlar, sezonun ikinci yarısı öncesi ihtiyaç duydukları takviyeleri yapabilecek. TFF’nin açıklamasında, transfer dönemlerinin FIFA kuralları çerçevesinde belirlendiği ve tüm kulüplerin bu takvime uygun hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.