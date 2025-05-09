TFF, Turkcell Süper Kupa’da 4 Takım

4 TAKIMLA DÜZENLENECEK YARI FİNAL MÜSABAKALARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2025 organizasyonunun 4 takımla gerçekleştirileceğini açıklıyor. Federasyonun yaptığı duyuruda, bu etkinliğin tarafsız sahada ve tek maç eleme usulü ile yapılacağı ifade ediliyor. Yarı final eşleşmelerinin, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin karşılaşmasıyla başlayacağı ve Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisinin de bir başka eşleşmede yer alacağı belirtiliyor.

GALATASARAY’IN BAŞARISIYLA ÜÇÜNCÜ TAKIM BELİRLENECEK

TFF, Galatasaray’ın ligde ilk 2 sırada yer almayı güvence altına alması ile Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi nedeniyle, Trendyol Süper Lig’i 3. sırada tamamlayacak takımın da bu organizasyonda yer alacağını kaydediyor. Federasyon, takımların sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme maçlarının dikkate alınarak Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 2026 yılının ocak ayında gerçekleştirilmesini planlıyor.

MAÇ EŞLEŞMELERİ HAKKINDA DETAYLAR

Turkcell Süper Kupa’da lig sıralaması ve kupa finalinin sonuçlarına göre eşleşmelerin nasıl olacağıyla ilgili açıklamalarda bulunuluyor. Eğer lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisi ile lig üçüncüsü yarı finalde karşılaşacak. Aynı şekilde, çeşitli senaryolara göre lig şampiyonu, Türkiye Kupası şampiyonu ve diğer takımlar arasındaki eşleşmeler de belirtiliyor. Ligin ikincisi ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, lig üçüncüsü ile Türkiye Kupası şampiyonu yarı finalde eşleşecek.