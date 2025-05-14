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TFF, Yabancı Oyuncu Kuralını Güncelledi

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2025-2026 SEZONU KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu için Trendyol Süper Lig’de futbolcu uygunluğu ile ilgili yeni bir revizyon gerçekleştirdi. Bu karar çerçevesinde, 2003 yılı içinde doğmuş yabancı futbolcuların A Takım Listesine alınabilmesi için belirli koşullar belirlendi. Eğer bu futbolcular, sözleşme imzalayıp A Takım Listesine dahil olurlarsa, 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak listeye yazılabiliyorlar.

A TAKIM LİSTESİNE YABANCI FUTBOLCU YAZMA SINIRI

Kulüpler, A Takım Listesine yalnızca 14 yabancı futbolcu yazabiliyor. Bu 14 yabancının içinde, 12’si için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Ancak, en az 2 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

2026-27 SEZONU DEĞİŞİKLİKLERİ

2026-27 sezonu itibarıyla ise kurallar değişiyor. Bu sezon için A Takım Listesine yazılacak yabancı futbolculardan en az 4’ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması şartı getiriliyor. Bu değişiklikler, ligdeki genç oyuncuların daha fazla yer bulabilmesi ve geleceğin yıldızlarının gelişimine katkı sağlanması açısından önem taşıyor.

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