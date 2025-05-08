Tff, Yeni Transfer Tarihlerini Açıkladı

TRANSFER DÖNEMİ DETAYLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025’te yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2025-2026 sezonuna ait transfer ve tescil dönemlerinin takvimini belirledi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

TFF’nin resmi açıklamasında, yaz transfer dönemi (Birinci Transfer ve Tescil Dönemi), 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp 12 Eylül 2025’te sona ereceği belirtildi. Bu süre zarfında kulüpler, kadrolarını daha da güçlendirmek amacıyla yeni oyuncuları transfer edebilecek.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

Kış transfer dönemi (İkinci Transfer ve Tescil Dönemi) ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2026’da sona erecek. Bu dönemde takımlar, sezonun ikinci yarısı öncesinde ihtiyaç duydukları yeni oyuncuları kadrolarına katma fırsatı bulacak. Federasyonun açıklamasında, transfer dönemlerinin FIFA kurallarına uygun olarak belirlendiği ve ilgili tüm kulüplerin bu takvime dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.