THY’den Bayram’a Özel Bilet Fırsatları

KAMPANYA DETAYLARI

THY, resmi internet sayfasında yayımladığı yeni kampanya ile 29-30 Ekim tarihlerinde yurt içi uçak bileti alan kişilere avantajlar sunuyor. Alınan biletler, 14 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihlerinde 849 liradan başlayan fiyatlarla kullanılabiliyor. Bu kampanya dahilinde, İstanbul’dan yurt içindeki tüm destinasyonlara ve yurt içinden İstanbul’a yapılan uçuşlarda “Ecofly” paketinde 849 liradan bilet almak mümkün.

İstanbul ile İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarına yönelik bilet ücretleri ise “ExtraFly” ve “PrimeFly” paketlerinde 1299 lira olarak belirlendi. Diğer yurt içi uçuşlar içinse “ExtraFly” paketinde 1179 lira, “PrimeFly” paketinde ise 1239 lira olarak duyuruldu. Bu kampanya yurt içi seyahat etmeyi planlayanlar için cazip bir seçenek sunuyor.