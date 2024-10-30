THY’den Bayram İçin Özel Bilet İndirimleri

KAMPANYA DETAYLARI

THY’nin resmi internet sayfasında yayınlanan kampanya ile birlikte yurt içi uçak biletlerini 29-30 Ekim tarihlerinde satın alanlar, 14 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında 849 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebiliyor. Kampanya çerçevesinde İstanbul’dan tüm şehirlere ve tüm şehirlerden İstanbul’a yönelik “Ecofly” paketi ile 849 lira karşılığında bilet almak mümkün.

İstanbul ile İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında ise bilet ücretleri “ExtraFly” ve “PrimeFly” paketlerinde 1299 lira olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, bu hatlar dışındaki tüm yurt içi uçuşlarda “ExtraFly” paketinin fiyatı 1179 lira, “PrimeFly” paketinin fiyatı ise 1239 lira olarak ifade ediliyor.