THY’den Cumhuriyet Bayramı İndirimli Biletler

KAMPANYA DETAYLARI

THY’nin resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan yeni kampanya ile birlikte yurt içi uçak biletleri 29-30 Ekim tarihlerinde satın alınabiliyor. Alınan biletler, 14 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında 849 liradan başlayan fiyatlarla kullanılabiliyor. Kampanya dahilinde İstanbul’dan tüm şehirler ile tüm şehirlerden İstanbul’a yönelik “Ecofly” pakette biletler 849 liradan temin edilebiliyor.

HATLARA GÖRE FİYATLANDIRMA

İstanbul ile İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir gibi popüler destinasyonlar için bilet fiyatları “ExtraFly” ve “PrimeFly” paketlerinde 1299 lira olarak belirleniyor. Diğer yurt içi uçuşlar için ise “ExtraFly” pakette 1179 lira, “PrimeFly” pakette ise 1239 lira olarak açıklandı. Bu kampanya, yolculara cazip fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.