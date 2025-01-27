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Ekonomi

THY’den İndirimli Bilet Fırsatı Başladı

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THY’DEN YURT İÇİ UÇUŞLARDA İNDİRİM KAMPANYASI

Türk Hava Yolları (THY), yurt içindeki uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı. Yurt içi uçuş fiyatları 949 liradan başlıyor. THY, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, yolcularına 949 liradan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunduğunu duyurdu.

KAMPANYA TARİHLERİ VE DETAYLAR

Yolcular, kampanya çerçevesinde 949 liradan başlayan fiyatlarla bugünden itibaren yarına kadar bilet satın alarak 12 Şubat-26 Mart tarihleri arasında seyahat edebiliyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isteyen yolcular, THY’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

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