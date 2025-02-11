THY’den Ramazan Ayı İçin Özel Kampanya

UYGUN FİYATLI YURTİÇİ UÇUŞLAR

Türk Hava Yolları, yolcularına yurt içindeki uçuşlarda cazip fiyatlar sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan bu indirimden yararlanmak isteyenler, 11 Şubat 2025 – 13 Şubat 2025 tarihleri arasında bilet alarak, 01 Mart 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasında 949 TL’den başlayan fiyatlarla uçma fırsatı elde ediyor. Ancak, bu kampanya KKTC Ercan Havalimanı’na yapılan uçuşları kapsamıyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Kampanya yalnızca Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlar, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferleri ve AJet uçuşları bu indirimden faydalanamayacak. Sunulan ücretler, yurt içi tüm uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 TL olarak belirlenirken, ExtraFly paketinde İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatları için ücretler 1.599 TL, PrimeFly paketinde ise 1.799 TL olarak belirleniyor. Diğer yurt içi uçuşlarda ExtraFly pakette ücretler 1.499 TL, PrimeFly pakette ise 1.699 TL’den satış yapılıyor.

KOLTUK ARZİ

Bu kampanya dahilinde toplamda 45.000 adet koltuk sunulacak. Uygun fiyatlarla seyahat etme fırsatı kaçırmamak için yolcuların fırsatları değerlendirmesi gerekiyor.