THY’den Uygun Fiyatlı Bilet Kampanyası

YURT İÇİ SEYAHATLER İÇİN KAMPANYA

Türk Hava Yolları, 14 Şubat 2025 ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahatleri kapsayan bir kampanya başlattı. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu, Cumhuriyet Bayramı’na özel bu kampanya ile yolcularına fırsatlar sunuyor.

UYGUN FİYATLA SEYAHAT İMKANI

Yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde satın alan yolcular, 14 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebiliyor. Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly paketi ile bazı hatlarda ödeme yapmak gerekiyor. İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly paketi ile ise 1.299 TL olarak belirlenmiş. Diğer yurt içi uçuşlar için ExtraFly paketi 1.179 TL, PrimeFly paketi ise 1.239 TL oldu. Kampanya kapsamında toplamda 78.500 adet koltuk tahsis edildi.