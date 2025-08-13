Thy Teknik’ten Üzücü Kaza Haberi

İŞ KAZASI VE KAYBETTİĞİMİZ BİR ÇALIŞAN

THY Teknik A.Ş’nin Sabiha Gökçen’deki atölyelerinde trajik bir iş kazası yaşandı. Görevli teknisyen olan Yusuf Altun, bu kaza sonucu yaşamını yitirdi. Şirketten yapılan açıklamada “İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir” denildi.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURBANIMIZI KAYBETTİK

Açıklamanın devamında, “Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan bu üzücü durum ile ilgili şirket, “Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” diyerek durum konusunda gerekli adımları atacagını belirtti.