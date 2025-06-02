Ticaret Bakanlığı 6 Ürünü Toplatıyor

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma amacıyla denetim faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu kapsamda, piyasada yer alan riskli ürünlerle ilgili yeni bir liste duyuruldu. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla yayımlanan son verilere göre, farklı kategorilerdeki bazı ürünler yasaklanırken, bu ürünlerin piyasadan geri çekilmesi için de çalışmalar başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde önemli sağlık risklerinin bulunduğu ifade ediliyor. Denetim sonuçları doğrultusunda, çocuk giyim ürünleri, oyuncaklar ve bazı temizlik malzemeleri, insan sağlığına zarar verebilecek içerikler taşıdığı için “güvensiz” olarak sınıflandırıldı. Bu ürünlerin piyasaya sunumu yasaklanırken, ilgili satış noktalarından toplatılması için gereken adımlar atılıyor.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİM ÇALIŞMALARI

Ticaret Bakanlığı, bu süreçte piyasa gözetimi ve denetimi yetkisi olan kurumlarla iş birliği yaparak denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda, tespit edilen güvensiz ürünler GÜBİS platformunda düzenli olarak yayımlanıyor.