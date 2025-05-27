Ticaret Bakanlığı Ana Sütü Satışı Yasakladı!

ANNE SÜTÜ SATIŞI YASAKLANDI

Anne sütü, bebeklerin beslenmesinde temel kaynak olarak kabul ediliyor. Sağlıklı bireylerin yetişmesi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi amacıyla anne sütünün uzun süre kullanımı, en doğru yöntemlerden biri olarak biliniyor. Bu durumdan çıkar sağlamak isteyenlere karşı Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Yapılan bu düzenleme ile birlikte anne sütü satışının resmen yasaklandığı duyuruldu.

KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, doğru koşullarda sağılmayan, saklanmayan ve taşınmayan anne sütünün tüketiminin bebek sağlığı açısından ciddi tehlikeler taşıdığını ve doğrudan kamu sağlığına tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu durum, sağlık riskleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmelerin sonucunda kamu sağlığını ve tüketicileri korumak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADAN YAPILAN SATIŞLAR ENGELLENİYOR

Anne sütü, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden satışa sunuluyordu. Ticaret Bakanlığı’na gelen birçok ihbar, bu ürünlerin ticari mal haline getirilerek satışa sunulmaya çalışıldığını ortaya koydu. Bu kapsamda, sosyal medya ve diğer dijital ortamlar üzerinden anne sütü alım-satımına yönelik içeriklerin paylaşılması ve bu içeriklere aracılık edilmesi de yasaklandı.

YASAĞA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Anne sütü satış yasağına aykırı hareket eden bireyler, anne sütü satanlar ve bu süreçte reklam veya tanıtım yapanlarla birlikte dijital platformlarda aracılık eden kişiler, her bir ihlal için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu düzenleme, hem tüketicilerin hem de kamu sağlığının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.