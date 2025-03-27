Ticaret Bakanlığı, Kırmızı Et İncelemeleri Yapıyor

RAMAZAN DÖNEMİNDE ET FİYATLARI ÜZERİNE ANLAŞMALAR YAPILDI

Ramazan ayında vatandaşların uygun fiyatlarla et tüketebilmeleri amacıyla anlaşmalar gerçekleştirilmiş ve marketlerdeki fiyatlar sabitlenmişti. Ancak bu kararın dışına çıkanların olduğu yönünde gelen haberler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektöründe eş zamanlı birçok inceleme başlattıklarını ve önemli bulgular elde ettiklerini ifade etti. Küle, rekabeti ihlal eden işletmelere, Rekabet Kuruluna verilen yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10’u tutarında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

REKABETİ İHLAL EDENLER CEZA ALACAK

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne yönelik yürütülen incelemelerin çok sayıda şikayet ve ihbarın ardından başladığını aktardı. Küle, “Sektördeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit ettikleri, birbirleriyle anlaşarak fiyatları yükselttikleri veya arzı kısıtladıkları üzerine çok sayıda şikayet alıyoruz. Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı birçok inceleme yürütüyoruz ve elimizde önemli bulgular var.” şeklinde konuştu.

İHLAL SÜRDÜRÜLENLER UYARIYLA KARŞILAŞTI

Küle, sektördeki ihlalleri sürdüren teşebbüslere yönelik ciddiyetle uyararak, “Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10’u tutarında idari para cezası vereceğiz. 2023 yılında sektörün önde gelen bir firmasına da önemli bir ceza uygulanmıştı.” dedi.

KIRIMIZI ET SEKTÖRÜNDE REKABETİN ÖNEMİ VURGULANDI

Küle, vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için kırmızı etin önemli bir protein kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca kırmızı etin hayvancılık, yem, süt ve süt ürünleri gibi sektörlerle etkileşim içinde olduğunu vurguladı. Küle, “Bu nedenle kırmızı et sektöründe rekabetin sağlanması yaşamsal bir konu. Tüm teşebbüslerin fiyatlarını bağımsız ve rekabetçi parametreler doğrultusunda belirlemesi elzem.” dedi. Rekabet sorunlarına karşı duruşlarının devam edeceğini ve tespit edilen ihlaller karşısında hiçbir yaptırımdan kaçınılmadan gereken önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi.