Ticaret Bakanlığı’ndan 81 İlde Denetim Yapılıyor

GIDA VE MARKET DENETİMLERİ BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde gıda ve market denetimlerine start verdi. Bu denetimler; fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu ile ürün etiket bilgilerinin mevzuatı uygunluğu çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

VADANTASIN GÜVENLİ GIDA SÜRECİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin özellikle temel gıda ürünleri gibi vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ürünlerde yoğunlaşacağını ifade etti. Denetimlerin, tüketici haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla titizlikle sürüleceği dile getirildi.

Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilen denetimlerde ürünler ve etiketler inceleniyor ve bu denetimlerin sürdürüleceği bildiriliyor. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, “Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak adına haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimler yapıyoruz. Haksız fiyat kapsamında yaptığımız denetimlerde, işletmelerden denetlenen ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturalar istemekteyiz. Faturaların incelenmesi neticesinde haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeleri nihayet değerlendirmeyi yapmak üzere, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk ediyoruz. Orada haksız fiyat durumu görülmesi neticesinde ceza uygulanmaktadır” dedi.

ANKARA’DA ÖNEMLİ BİR DENETİM SÜRECİ YÜRÜTÜLÜYOR

Elif Tan, ocak ayından bu yana 15 bin firmanın ürün ve etiket fiyatlarını değerlendirdiklerini, usulsüzlük durumunda ise idari para cezası uyguladıklarını belirtti. Tan, “Ankara ilimizde ocak ayından itibaren toplam 15 bin firma denetlenmiş olup, toplam 140 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. E-Devlet’te yer alan Haksız Fiyat Mobil Uygulaması üzerinden veya İl Müdürlüğümüze CİMER üzerinden birçok başvuru olmaktadır” diye ekledi.