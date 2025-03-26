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Ticaret Bakanlığı’ndan Ankaragücü Ürünü Yasağı

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YENİ GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde bir yeni ürünü daha kamuoyuna açıkladı. Bakanlık, bebek ve çocuk ürünlerinde sıkça karşılaşılan güvenlik açıkları nedeniyle Ankaragücü Spor tarafından üretilen sweatshirt’e müdahale etti.

BOĞULMA RİSKİ VURGUSU

Ticaret Bakanlığı, bu sweatshirt’ün tasarımındaki tehlikeli unsurlar nedeniyle boğulma riski taşıdığına işaret etti. Bu sebepten ötürü, ürünün piyasaya sunulması yasaklandı ve geri çağrılması yönünde karar alındı. Ürüne dair detaylar ise şu şekilde:

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