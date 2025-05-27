“Ticaret Bakanlığı’ndan Anne Sütü Satışı Yasaklandı”

ANNE SÜTÜ YASAKLANDI

Anne sütü, bebeklerin beslenmesinde temel kaynak olarak kabul ediliyor. Sağlıklı nesillerin oluşumunu desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla anne sütünün uzun süre kullanılması en doğru yöntemlerden biri olarak biliniyor. Ancak, bu durumu istismar edenler için Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeyle birlikte anne sütü satışı resmi olarak yasaklandı. Ticaret Bakanlığı, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketiminin bebek sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını ve doğrudan kamu sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADAN YAPILAN SATIŞLAR

Anne sütü, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden satışa sunuluyordu. Ticaret Bakanlığı’na, ticari mal haline getirilmeye çalışılan bu duruma yönelik birçok ihbar yapıldı. Sağlık riskleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla, anne sütü satışının yasaklanmasına karar verildi.

Yorum, ilan, tanıtım ve forum gibi ortamlarda anne sütü alım-satımına yönelik içeriklerin paylaşılması ve bu tür içeriklere aracılık edilmesi de yasak kapsamına alındı.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Bu yasağa aykırı hareket eden kişiler, anne sütü satışı yapanlar ve reklam ile tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar hakkında, dijital ortamda aracılık eden platformlar da dahil, her bir ihlal için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.