Ticaret Bakanlığı’ndan Gayrimenkul İlanlarına Yeni Dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ve geçen yıl kiralık ilanlar için uygulamaya konulan “doğrulanmış ilan” dönemi, kapsamını genişleterek satılık konutlar ve arsaları da kapsayacak şekilde ilerliyor. Pilot uygulama 1 Şubat’ta üç ilde hayata geçirilmiş olup, bu sistem 15 Şubat sabahı itibarıyla tüm Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek.

YÜZDE 20 ORANINDA AZALMA BEKLENİYOR

Uygulamanın gayrimenkul piyasasına etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu anda mevcut ilan sitelerinde yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunduğunu belirterek, “15 Şubat itibarıyla satılık konut ve arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi resmen başlıyor. Bu sistemle birlikte mükerrer, sahte ve manipülatif ilanlarda yüzde 20’lik bir düşüş öngörüyoruz. Artık her önüne gelen, sahibi olmadığı mülkün ilanını internete koyamayacak” şeklinde konuştu.

İLAN VERME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

15 Şubat’tan itibaren ilan vermek isteyen mülk sahipleri ve emlak işletmeleri bazı adımları izlemek zorunda kalacak. İlk olarak, taşınmaz sahipleri e-Devlet üzerinden “Web Tapu” sistemine giriş yapacaklar. İkinci adımda “Yetki İşlemleri” ekranından, ilanı kendisi verecekse bunu onaylayacak; eğer bir emlakçı üzerinden ilan verecekse ilgili emlak işletmesine satış yetkisi tanımlaması gerekecek. Ayrıca ilan siteleri, sisteme girilen her ilanın tapu kayıtları ile eşleşip eşleşmediğini otomatik olarak kontrol edecek. Doğrulanmayan ilanlar “onaysız” sayılarak yayına alınmayacak. Bu sistemin, aynı evin farklı emlakçılar tarafından farklı fiyatlarla paylaşılmasını önlemeyi hedeflediği ve piyasayı suni olarak yükselten “hayali” ilanların tamamen kaldırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Uzmanlar, bu adımın konut fiyatlarında bir miktar geri çekilme veya duraklama yaratarak gerçek piyasa değerlerinin oluşmasına katkıda bulunabileceğini değerlendiriyor.