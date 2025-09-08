Ticaret Bakanlığı OVP’yi açıkladı

ORTA VADELİ PROGRAM KAMUOYUNA SUNULDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın işbirliğinde, katılımcı bir anlayışla oluşturulan 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) kamu ile paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı, bu program dahilinde ihracatta rekabetçiliğin artırılmasını, yeni pazarlarda güçlenilmesini, yerli üretimin korunmasını, ithalat bağımlılığının azaltılmasını ve dış ticaretteki iş süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik stratejik adımlar atılacağını vurguladı. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili olarak, “2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik dönüşümün hızlandırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için temel bir çerçeve çizmektedir.” ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK

Orta Vadeli Program’da belirlenen amaç, “makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak ve enflasyonu tek haneye indirerek fiyat istikrarını sağlamaktır.” Bunun yanı sıra, üretkenliğin artırılması, Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması hedefleniyor. Beşeri sermaye güçlendirilecek, iş gücü piyasası daha etkin hale getirilecek, yatırım ortamı iyileştirilecek ve kayıt dışı ekonominin azaltılması ile sürdürülebilir büyüme sağlanacak.

KUZEYDE BELİRSİZLİKLER ARASINDA GÜÇLÜ YOL HARİTASI

Küresel düzeyde yaşanan belirsizliklerin, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik kırılganlıkların artışta olduğu bir dönemde, OVP Türkiye ekonomisinin yol haritası konumuna geliyor.

OVP KILAVUZ OLACAK

Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaretin yeniden şekillendiği süreçte, OVP, ekonomi politikalarının uygulanmasında etkili bir kılavuz olacak. OVP çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın öncelikleri arasında, “ihracatta rekabetçiliğin arttırılması ve yeni pazarlarda güçlenme”, “yerli üretimin muhafaza edilmesi ve ithalat bağımlılığının azaltılması”, “enflasyonla mücadele ve piyasa dengesinin kuvvetlendirilmesi” ve “dış ticarette iş süreçlerinin kolaylaştırılması” gibi hedefler yer alıyor.

İHRACAT STRATEJİK HEDEFLERİ VE CARİ İŞLEMLERDE İYİLEŞME

2025 yılı için 273,8 milyar dolar mal ihracatı hedeflenirken, 2026 yılında bu rakamın 282,0 milyar dolara çıkması planlanıyor. Program döneminin sonunda, 2028 yılında mal ihracatının 308,5 milyar dolara ulaşması amaçlanıyor. Ürün ve pazar çeşitliliği arttırılarak dünya ticaretinden alınan pay yükseltilecek. Ayrıca, 2025 yılında 22,6 milyar dolar olması öngörülen cari işlemler açığı, 2028 yılında kademeli olarak 18,5 milyar dolara indirilecek. Cari işlemler açığının GSYH içindeki payının, 2025’teki yüzde 1,4 seviyesinden, 2028 yılı sonunda yüzde 1,0 seviyesine düşmesi hedefleniyor. Teknoloji yoğun üretim ve yüksek katma değerli ihracat ile cari dengenin güçlendirilmesi planlanıyor. İthalatın yerli üretim üzerindeki olumsuz etkilerine karşı yerli üretimin korunması sağlanacak ve ithalata bağımlılığı azaltmak amacıyla üretim ve teşvik politikaları devam edecektir.