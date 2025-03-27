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Ticaret Bakanlığı, Tehlikeli Ürünleri Yasakladı

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TİCARET BAKANLIĞI YENİ BİR ÜRÜNÜ İFŞA ETTİ

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden bir ürünün daha güvenlik sorunları nedeniyle ifşa edilmesi konusunda yeni bir adım attı. Bu sefer çocuk ve bebek ürünlerinde sıkça karşılaşılan tehlikeler dolayısıyla Ankaragücü Spor’un çocuklar için tasarladığı sweatshirt’e müdahale gerçekleştirildi.

Bakanlık, bu sweatshirt’ün tasarımında bulunan tehlikeli unsurlar sebebiyle boğulma riski barındırdığına dikkat çekti. Bu durum, ürünün piyasada satışının durdurulmasına ve toplatılmasına yol açtı. Ürün ile ilgili detaylar ise şöyle:

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